Diese zwei Promis mussten «Let's Dance» verlassen

Ali Güngörmüs wird zum «türkischen Torero»

Nachdem Ali Güngörmüs (46) in der letzten Show zum Wackelkandidaten wurde, weckte dies neue Energie bei dem Sternekoch. Die konnte der 46-Jährige auch gut gebrauchen, denn ein Paso Doble stand für ihn und Christina Luft (33) an. «Ich liebe so was. Jeder in diesem Raum hat gemerkt, du hast absolut alles gegeben», spürte Motsi Mabuse die Power. «Ich habe noch nie einen türkischen Torero gesehen», urteilte der Chef-Juror, der nun einen vor sich stehen hatte. Llambi war sich sicher, der TV-Koch würde als Stierkämpfer kein Schwert benötigen, denn der eindrucksvolle Blick, den Ali Güngörmüs beim Tanzen auflegt, würde dem Stier den Rest zu geben.«Du hast eine ganz tolle Paella gekocht heute», fasste Jorge González die Darbietung zusammen. «Auf der Bühne vergess' ich mich. Ich mache keine halben Sachen. Ich mache das aus Liebe», liess der Koch nach seinem Tanz wissen und war über die anschliessende Bewertung begeistert: «Zum ersten Mal kriege ich die sechs von Llambi. Das ist für mich wie ein Sechser im Lotto.» Insgesamt gab es 20 Punkte.