Diesen Film würde Hugh Grant am liebsten aus seinem Lebenslauf löschen

In seiner über vier Jahrzehnte umfassenden Karriere als Schauspieler und Hundeblick-Experte hat Hugh Grant (62) unzählige Filme gedreht - darunter Rom-Com-Perlen wie «Notting Hill», «Bridget Jones» oder «Tatsächlich... Liebe». In der jüngsten Ausgabe von «Spill Your Guts or Fill Your Guts», dem kulinarischen Wahrheit-oder-Pflicht-Segment von James Cordens (44) «The Late Late Show», sollte Grant jedoch den Streifen benennen, den er am liebsten aus seinem Lebenslauf tilgen würde. Nach leichtem Zögern traf er eine nachvollziehbare Wahl.