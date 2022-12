Diesen Royal hat Mike Tindall vor der Dschungelcamp-Teilnahme gefragt

In der neuesten Folge seines Podcasts «The Good, the Bad and the Rugby» stellte sich der Ehemann von Queen-Enkelin Zara Tindall (41) den Fragen der Hörer und Hörerinnen und beantwortete dabei unter anderem, ob er die Erlaubnis der königlichen Familie benötigte, um in der Show aufzutreten. Tindall sagte, dass er keine Erlaubnis einholen müsse, aber aus Höflichkeit ein hochrangiges Mitglied der königlichen Familie gefragt habe. «Man will ja niemanden verärgern», sagte Tindall. «Ich habe mit dem Prinzen von Wales [Prinz William, Red.] darüber gesprochen und er sagte: ‹Das ist grossartig, geh› und hab‹ Spass›».