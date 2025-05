Diesen Royal schickt der Buckingham-Palast zum neuen Papst

König Charles hat dem neu gewählten Papst bereits auf anderem Wege seine guten Wünsche übermittelt. Laut «Hello!»–Magazin schickte der britische Monarch eine private Nachricht, in der er dem Pontifex in seinem Namen und dem von Königin Camilla (77) gratulierte. Zuvor nahm Prinz William an der Beerdigung des verstorbenen Papstes Franziskus (1936–2025) im Vatikan teil. Der 42–Jährige vertrat das britische Königshaus und den König bei der Zeremonie am 26. April.