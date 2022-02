Diesen Scherz erlaubte sich die Queen auf Kosten von Daniel Craig

James-Bond-Darsteller Daniel Craig (53) darf sich seit dem 1. Januar Companion of the Order of St. Michael and St. George nennen - eine Ehre, die Queen Elizabeth II. (95) in ihrer Neujahrsliste vergibt. Der Schauspieler ist der Monarchin schon einige Male persönlich begegnet: Bei einem Gastauftritt in der «The Late Show with Stephen Colbert» hat er nun die Anekdote von einem Treffen aus dem Jahr 2012 ausgepackt, die beweist, wie viel Humor die 95-Jährige hat.