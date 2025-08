Dieser Fussballer-Nachwuchs steht ebenfalls auf dem Platz

Bruder Luca (27) schaffte es als Torwart immerhin zu zwei Einsätzen für Real Madrid und bis zur U20 der französischen Nationalelf, spielt aber inzwischen «nur» noch in der zweiten spanischen Liga beim FC Granada. In der LaLiga 2 ist auch Théo (23) unterwegs: Er spielt bei Córdoba und war ebenfalls in der französischen U20. Der jüngere Bruder Elyaz kommt aktuell auf neun Einsätze in der U20. Auf Vereinsebene kämpft er noch um seine Chance und wechselte erst kürzlich von der Real–Jugend zu Betis Sevilla in die U19.