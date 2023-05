Sie lernten sich am Flughafen kennen

Als sie sich kennenlernten, arbeitete Erwin Bach als Deutschland-Chef des Plattenlabels EMI und sollte Tina Turner am Flughafen abholen. Das Treffen mit dem 16 Jahre jüngeren Mann schilderte sie in ihren Memoiren als «Liebe auf den ersten Blick». In ihrem 2020 erschienenen Buch «Happiness» schrieb sie: «Als ich Erwin auf einem deutschen Flughafen kennenlernte, hätte ich eigentlich zu müde von meinem Flug, zu beschäftigt mit Gedanken an meine Tournee und zu sehr in Eile sein müssen, in mein Hotel zu kommen, um dem jungen Musikmanager von meiner Plattenfirma, der mich begrüssen sollte, viel Aufmerksamkeit zu schenken. Aber er fiel mir auf, und ich spürte sofort eine emotionale Verbindung.» Sie habe auf ihr Herz gehört und den ersten Schritt gemacht. «So führte diese schlichte erste Begegnung zu einer langen, wunderschönen Beziehung - und meiner einzigen wahren Ehe.» Auf ihrer Instagram-Seite machte sie ihm 2021 nach mehr als 30 gemeinsamen Jahren eine Liebeserklärung: «Ich liess die Angst vor Ablehnung zurück und sprach mit ihm. Eine der besten Entscheidungen meines Lebens.»