Dieser Red-Carpet-Look ist definitiv ein Hingucker!

Auf dem roten Teppich der Brit Awards sorgte vor allem Sam Smith (30) am Samstagabend in London für grosses Aufsehen. Der Musikstar erschien in einem ballonartigen Latex-Outfit vom Label Harri zu der Preisverleihung.Das dunkle Outfit mit Reissverschluss war hochgeschlossen, hatte ballonartige Ärmel und ebenfalls aufgeblasen aussehende, seitlich abstehende Hosenbeine. Smith kombinierte den extravaganten Look mit einem Paar Plateau-Stiefel und dunklen Handschuhen und präsentierte einen Tropfenohrring sowie blond gefärbte Haare.