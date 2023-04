Dieser Star war der Waschbär bei «The Masked Singer»

Der Schuhschnabel beeindruckte nicht nur durch seine glanzvolle Erscheinung, auch stimmlich bewies der blaue Vogel mit dem Song «With Or Without You» sein Können. «Was ist das für ein Akzent?», rätselte Ruth Moschner. Aufgrund der eleganten Aussprache war sich Rick Kavanian sicher, es müsse sich um einen Künstler aus dem englischen Sprachraum handeln. Die Rate-Chefin hörte eher etwas Skandinavisch heraus und dachte an den A-ha-Frontmann: «Für mich klingt das nach Morten Harket».