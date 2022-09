Dieser strenge Dresscode gilt beim Staatsbegräbnis für die Queen

Mehr als 2.000 Trauergäste

An der Zeremonie am Montag (19.9.) in der Westminster Abbey nehmen über 2.000 Gäste teil, darunter eine lange Liste ausländischer Royals, Politiker und anderer Würdenträger sowie zahlreiche Mitglieder der erweiterten königlichen Familie. Anschliessend wird die Königin in der St.-Georges-Kapelle auf Schloss Windsor beigesetzt.