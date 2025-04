Dieser Trick hilft gegen Concealer-Creasing

Die Ursache für «Creasing» liegt unter anderem an der Vorbereitung der Haut. Der ungleichmässige Look entsteht durch das Auftragen eines Concealers auf zu trockene oder schlecht vorbereitete Haut. Vor allem die Partie unter den Augen ist anfällig, da sie eher zu Trockenheit und damit zu feinen Linien in der Concealer–Schicht neigt. Der Concealer setzt sich dann in diesen Falten und trockenen Hautpartien ab, wodurch er uneben wirkt.