Dieses Land steht auf Nilam Farooqs Bucket List ganz oben

Vor sieben Jahren bereisten Sie auf eigene Faust und alleine Süd- und Mittelamerika, wie gross waren die Bedenken alleine loszuziehen?

Farooq: Es gab definitiv Bedenken und Sorgen, sowohl von meinen Freunden als auch von meiner Familie. «Du kannst das doch nicht allein machen!», «Aber das ist so weit weg!», «Als Frau alleine reisen ist gefährlich» - das sind nur einige der Sätze, die mir noch genau in Erinnerung sind. Klar, das hat mich damals schon ein bisschen verunsichert. Aber hey, ich war immer schon jemand, die sich herausfordern und aus der eigenen Komfortzone ausbrechen wollte. Denn Wachstum beginnt oft genau dort, wo der Komfort aufhört. Also habe ich mich davon nicht abbringen lassen, recherchiert, mich gut vorbereitet und so mein Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten gestärkt. Und wisst ihr was? Es war eine transformative Erfahrung! Die Reise hat mir gezeigt, dass es sich wirklich lohnt, den Mut aufzubringen und neue Wege zu gehen. Ich habe so viele tolle Menschen getroffen, atemberaubende Orte gesehen und mich selbst neu kennengelernt. Rückblickend bin ich froh, dass ich den Mut dazu hatte.