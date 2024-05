Dieses neue Kochformat stellt Frank Rosin auf die Probe

Sat.1 bringt im Juli eine neue Koch–Show an den Start: In der Sendung «Wer kocht das Beste für die Gäste?» wird Frank Rosin (57) in jeder Show von einem anderen Koch herausgefordert. Das kündigte der Sender am Donnerstag (23. Mai) an. Das Besondere an dem Format: Die Kontrahenten müssen sich einer grossen Jury stellen – ihren 33 Gästen. Das heisst, insgesamt kommen dann in drei Runden 99 Gänge auf 33 Teller zum Probieren. Durch den Abend führt Jana Ina Zarrella (47) als Moderatorin.