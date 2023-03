Dieses sportliche Hobby teilt Jessica M'Barek mit Ehemann Elyas

Auch bei Schauspielerin und Model Jessica M‹Barek muss es nicht immer Luxus sein, wie das Model am Donnerstagabend (23. März) bei der Glamping-Party von Longchamp in München erzählt. Am besten sei aber ein Mix aus Luxus und Abenteuer: «Wenn ich an einem luxuriösen Ort bin, suche ich immer nach etwas, das mich wieder auf den Boden bringt. Ich lasse mir auf Reisen immer gerne ein Zeitfenster frei, in dem keine Pläne anstehen und alles passieren kann», so M›Barek. Auf der Veranstaltung stellte die französische Luxusmarke ihre Sommerkollektion vor; die Location war gemäss dem Motto mit Sand aufgeschüttet, an der Wand leuchtete der projizierte Sonnenuntergang.