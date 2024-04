Dieses Traumpaar verabschiedet sich gemeinsam von «Alles was zählt»

Fans der RTL–Serie «Alles was zählt» müssen jetzt stark sein: Denn es steht ein doppelter Abschied bevor. Die Schauspielerinnen Alexandra Fonsatti (31) und Laura Egger (35), die das Liebespaar Chiara und Ava spielen, werden die Serie gemeinsam verlassen. Zuvor gibt es allerdings noch die grosse TV–Traumhochzeit der beiden Frauen zu sehen. Beide Darstellerinnen bedankten sich in einem Video–Statement, das der Sender RTL am Donnerstag (18. April) veröffentlichte, für die Unterstützung der «AWZ»–Fans in den vergangenen Jahren.