In den beiden Akten «Triumph» und «Disaster» erzählt die neue Doku «Boom! Boom! The World vs. Boris Becker», die ab dem 7. April bei Apple TV+ zu sehen ist, die turbulente Lebensgeschichte von Tennisstar Boris Becker (55). Während sich Part eins weitestgehend mit bekannten Meilensteinen in seiner Karriere beschäftigt, stehen in der zweiten Hälfte sein Privatleben sowie die Dinge im Zentrum, die zu seiner Verurteilung 2022 führten. Dabei kommen neben anderen Tennis-Grössen auch Ex-Frau Barbara Becker (56) und seine aktuelle Freundin Lilian de Carvalho Monteiro zu Wort - und fällen ihre ganz eigenen Urteile über den dreifachen Wimbledon-Gewinner.