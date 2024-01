Dieter Bohlen: 2024 wird sein Jahr

«Für mich war das damals schon traurig»

Der bekannte TV–Juror sitzt nach seiner Zwangspause wieder fest im RTL–Sattel. In der ersten Jahreshälfte 2024 ist er wieder in «seinen» beiden Castingshows zu sehen. «Deutschland sucht den Superstar» geht mit der 21. Staffel an den Start, «Das Supertalent» kehrt ebenfalls zurück. Was für ein Triumph für Bohlen. Der Sender hatte den Mann mit den bissigen Sprüchen Anfang 2021 eigentlich schon in den Ruhestand geschickt. «Nach fast zwei Jahrzehnten (...) ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Veränderung und Weiterentwicklung», hiess es damals. Eine harte Zeit für Bohlen, wie er vor Kurzem im «Bild»–Interview verriet: «Für mich war das damals schon traurig, nicht mehr dabei sein zu können. Das war kein schönes Gefühl, wenn man zu Hause ist und sieht, dass die Sendung mit jemand anderem produziert wurde.» Doch die «DSDS»–Staffel mit Nachfolger Florian Silbereisen (42) blieb hinter den Quoten–Erwartungen zurück und so gab es 2022 die Sensation: RTL holte den berühmtesten TV–Juroren Deutschlands wieder zurück. 2023 wurde dann bekannt, dass «DSDS» sogar noch verlängert wird. Eigentlich sollte mit der 20. Staffel Schluss sein. Doch nun darf Dieter Bohlen zusammen mit Pietro Lombardi (31), Beatrice Egli (35) und Loredana (28) noch einmal ran.