In der Schweiz und in Österreich sind derzeit nur zwei Konzerte geplant. Am 8. Mai spielt der Pop-Titan in Zürich und am 9. Mai soll die Tour in Wien enden. Karten für die Shows gibt es ab dem 12. August über das Ticketportal Eventim. Der allgemeine Vorverkauf startet laut der Pressemitteilung am 16. August.