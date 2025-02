Dieter Bohlen feiert Geburtstag: Das hat er sich selbst geschenkt

Dieter Bohlen wird heute 71 Jahre alt. Wie der Musiker und TV–Star auf Instagram verrät, hat er sich selbst schon ein Geschenk gemacht. Im sommerlichen Outfit – mit Sonnenbrille, weissem T–Shirt und Baseballcap – erzählt er seinen Followern in einer Story, dass er im Urlaub feiert. «Ich habe mir auch was geschenkt und zwar diese Reise hier nach Thailand», so Bohlen. Damit kündigt er, als Geschenk für seine Fans, eine Ticket–Aktion für seine Tour im Herbst an.