Dieter Bohlen geht auf Abschiedstournee - mit Pietro Lombardi

Finales Konzert wohl im August 2023

Auf seiner Tour durch die Bundesrepublik wird der ehemalige Modern-Talking-Star wohl mindestens 15 Konzerte geben, unter anderem am 16. April 2023 in Berlin oder am 25. April in Dortmund. Auch am 30. Juli im Residenzschloss Ludwigsburg wird die Musik-Ikone erwartet. Auf der Freilichtbühne im brandenburgischen Beelitz wird am 19. August 2023 nach aktuellem Stand Bohlens letztes Konzert stattfinden.