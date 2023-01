Spitze gegen Thomas Gottschalk

Auch viele weitere Einblicke in sein Leben und Denken bietet Bohlen im Interview. So gibt er etwa Beziehungstipps. Gegenüber seiner Partnerin Carina Walz (39) verhalte sich der altersmilder gewordene Bohlen nach eigener Aussage diplomatisch. So denke er sich oft: «Ist das einen Streit wert?», bevor Situationen eskalieren. Über seine glückliche Beziehung verrät er: «Wir sind 17 Jahre zusammen und das grösste Liebespaar auf diesem Planeten.»