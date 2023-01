«Könnte gar nicht einschlafen ohne Gebet»

In dem RTL-Interview wird Bohlen auch ungewohnt privat - und verrät unter anderem, dass er evangelisch sei und jeden Tag bete. Bohlen: «Ich mag es auch, dass die Familie täglich zum Frühstück betet und ich könnte gar nicht einschlafen ohne Gebet. Das ist für mich eine gewisse Demut und Dankbarkeit.» Er sei auch in jeder grossen Hauptstadt dieser Welt schon in der Kirche gewesen und hätte gebetet, so Bohlen.