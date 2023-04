Dieter Bohlen trotzt Spekulationen: Karriereende ist in weiter Ferne

In China habe er in den letzten fünf Jahren zwei Nummer-eins-Hits gelandet. Auch in Südamerika habe er schon etliche Hits verbuchen können: «Es wird jetzt ein bisschen internationaler.» Seine Hörerschaft «kommt grösstenteils aus dem Ausland und die muss ich natürlich auch mal bedienen». Man werde ihn also immer wieder auf der Bühne sehen: «Sonst kommt ihr halt nach Peking.»