Dieter Bohlen und Pietro Lombardi: Die Geschichte ihrer Freundschaft

Das «DSDS»-Traumduo ist zurück: Dieter Bohlen (68) und Pietro Lombardi (30) sitzen in der kommenden Jubiläumsstaffel wieder gemeinsam in der Jury. Die Freude bei beiden ist gross, schliesslich verbindet die Musiker auch abseits der Castingshow seit Jahren eine enge Freundschaft. «Uns verbindet sehr viel, wir sind immer füreinander da, egal in welcher Phase im Leben, das macht wahre Freundschaft aus», schwärmt Lombardi in seinem neuesten Instagram-Post.