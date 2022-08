Dieter Bohlen vergibt eine «DSDS»-Wildcard

Die Vorbereitungen für die finale Staffel der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» laufen auf Hochtouren. Jetzt verkündet der alte und neue Chefjuror Dieter Bohlen (68) via Instagram eine Neuerung: Er darf eine Wildcard vergeben - ohne Vorcasting. Interessenten müssen dafür nur unter dem Hashtag #DieterDSDSWildcard ein Gesangsvideo hochladen. Bis zum 26. August kann jeder einen Beitrag einsenden. «Ihr habt eine Mega-Stimme und könnt hammermässig performen? Dann zeigt mir, was ihr drauf habt», schreibt der Pop-Titan in seinem Post.