Dieter Bohlen zum deutschen ESC-Song: «Mittelplatz hätte er verdient»

«Kopf hoch, es geht weiter»

Zum deutschen Beitrag - Sänger Malik Harris (24) landete auf dem letzten Platz - gibt Bohlen ebenfalls seine Bewertung ab: «Das war vielleicht nicht die beste Nummer, aber so einen Mittelplatz hätte der allemal verdient.» Weiter glaubt der Pop-Titan, «wir sind irgendwie nicht so beliebt, wir kriegen ja nie mehr Stimmen». Bohlen weiter: «Ich glaube, die Leute lieben die Deutschen im Moment nicht. Keine Ahnung, warum.» In Richtung Malik Harris sagte Bohlen noch: «Kopf hoch, es geht weiter.»