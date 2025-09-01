Dieter Hallervorden: So rettete ihn seine Frau vor dem Suizid

Früher habe er das Leben oft für selbstverständlich genommen. Doch dank Christiane Zander wisse er zu schätzen, «morgens überhaupt aufzuwachen». Inzwischen halte er es für ausgeschlossen, noch einmal depressiv zu werden. «Nur, wenn ich kurz vor der Premiere eine Rolle umbesetzen muss oder andere unvorhergesehene Dinge passieren, rattert das Gedankenkarussell. Dann greife ich aber auf einen Trick zurück. Ich übernehme den Atemrhythmus von Christiane, die in der Regel innerhalb von Sekunden in den Schlaf fällt. Das hilft mir enorm.»