Dieter Herzog: Der Fussballweltmeister von 1974 ist tot

Herzog, der 1946 in Oberhausen geboren wurde, spielte von 1970 bis 1976 in Düsseldorf. In dieser Zeit gewann er mit der deutschen Nationalmannschaft die Heim–Weltmeisterschaft. 1976 wechselte er nach Leverkusen, wo er 1983 im Alter von 37 Jahren seine aktive Karriere beendete und anschliessend in der Scouting–Abteilung tätig war.