Dieter-Hildebrandt-Preis in München: Auch Ottfried Fischer war zu Gast

In diesem Jahr ging die Auszeichnung an die Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin Maren Kroymann (74). In der Begründung der Jury heisst es unter anderem: «Maren Kroymann ist ungeheuer vielseitig, sie ist nicht nur eine grossartige Schauspielerin und virtuose Sängerin, sondern vor allem eine der wichtigsten Pionierinnen und Vorarbeiterin des feministischen Kabaretts in Deutschland.» Mit ihrer ersten eigenen Satireshow «Nachtschwester Kroymann» habe sie Anfang der 1990er Jahre Kabarettgeschichte geschrieben.