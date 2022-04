Digitale Oster-Geschenke für Gamer: Von Spiele-Abo bis Sonderangebot

Der Xbox Game Pass ist, auch wenn der Name dies andeutet, nicht nur für Microsofts Konsolen erhältlich. Auch PC-Spieler können das Abo nutzen. Je nach gewähltem Modell kostet das Ganze zwischen rund 10 Euro und knapp 13 Euro monatlich. Enthalten sind aktuell Titel wie das Rennspiel «Forza Horizon 5» oder das Action-Abenteuer «Marvel's Guardians of the Galaxy».