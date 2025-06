Dinner vor Traumhochzeit: Lauren Sánchez im eleganten Pre-Wedding-Look

Die Lagunenstadt Venedig wird in diesen Tagen zur Kulisse für das wohl spektakulärste Hochzeits–Event des Jahres. Amazon–Gründer Jeff Bezos (61) und seine Verlobte Lauren Sánchez (55) haben laut «People» am Mittwoch, dem 25. Juni, mit einem stilvollen Dinner den Auftakt zu ihren mehrtägigen Hochzeitsfeierlichkeiten absolviert. Die 55–Jährige strahlte beim Verlassen des noblen Aman Hotels den Fotografen entgegen und zeigte sich in einem eleganten Outfit.