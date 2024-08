Dirk Nowitzki feuert deutsche Basketball-Männer in Paris an

Für die deutsche Nationalmannschaft ist es das erste olympische Halbfinale in ihrer Geschichte. In der Runde der letzten Vier trifft das DBB–Team am Donnerstag (8. August) auf den Sieger der Partie Frankreich gegen Kanada. Es könnte nach Bronze bei der Heim–EM 2022 und Gold bei der WM 2023 das dritte Edelmetall in drei Jahren sein. Das Finale der Herren findet am Samstagabend (10. August) um 21:30 Uhr statt, das Spiel um Bronze am Vormittag um 11:00 Uhr.