Dirk Nowitzki hat jetzt eine Statue in Dallas

Dirk Nowitzki wurde in Würzburg geboren und war von 1998 bis 2019 in der NBA für die Dallas Mavericks aktiv. 2011 gewann er mit dem Team als erster Deutscher die NBA-Meisterschaft. In Dallas ist auch eine Strasse nach ihm benannt worden. Im Dezember 2022 wurde Nowitzki zudem für die Aufnahme in die NBA Basketball Hall of Fame für das Jahr 2023 nominiert.