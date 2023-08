Dirk Nowitzki kommen bei Aufnahme in Hall of Fame die Tränen

Direkt an seine Eltern gerichtet, sagte er plötzlich in deutscher Sprache: «Was ihr für mich gemacht habt, werde ich nie vergessen für den Rest meines Lebens. Und wenn ich nur ein halb so guter Vater werde, wie ihr es Eltern für mich wart, dann bin ich glücklich.» Die Aufnahme in die Hall of Fame bedeute ihm «alles», erklärte Nowitzki ausserdem in seinen Worten, in denen er neben seiner Familie natürlich auch allen seinen sportlichen Mitstreitern dankte.