Dirk Steffens nimmt Menschen aus der Ukraine bei sich auf

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hält die Welt weiterhin in Atem. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) sind momentan über drei Millionen Menschen auf der Flucht. Auch in Deutschland kommen immer mehr Ukrainer und Ukrainerinnen an. Viele Menschen, darunter einige Stars, wollen den Geflüchteten helfen - dazu zählt auch der «Terra X»-Moderator Dirk Steffens (54).