«Dirty Dancing»-Fortsetzung: Charaktere aus dem Original wieder dabei

Fans dürfen sich auf Musik-Klassiker freuen

Die ikonischen Songs aus dem Original werden aber - zumindest teilweise - in der Fortsetzung weiterleben. Regisseur Levine sagte «Deadline» in einem Interview, das Sequel werde neben Hip-Hop aus den 90er Jahren auch Songs des Originals abfeuern. Schwer vorzustellen also, dass auf «Time Of My Life», «Hungry Eyes» und natürlich die von Swayze gesungene Ballade «She's Like The Wind» verzichtet werden muss.