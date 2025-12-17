«Disclosure Day»: Steven Spielbergs grosses Sci-Fi-Comeback im Sommer

Im Zentrum des Films steht die weltweite Reaktion auf die Entdeckung ausserirdischen Lebens. «Was wäre, wenn du herausfinden würdest, dass wir nicht allein sind? Angenommen, jemand könnte dir das beweisen: Hättest du Angst? Nächsten Sommer erfährt die gesamte Menschheit die Wahrheit», heisst es in der offiziellen Inhaltsangabe.