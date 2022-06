In Sachen Showgeschäft läuft es bei Daniela Katzenberger (35) rund. Ab dem heutigen 22. Juni gibt es nicht nur bei RTLzwei immer mittwochs ab 20:15 Uhr die neuen Folgen von «Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca» zu sehen. Sie bekommt auch ihr eigenes Format bei einem Streamingdienst, der in wenigen Tagen hierzulande an den Start geht.