«Discretion»: Nicole Kidman und Elle Fanning in neuer Anwaltsserie

Nicole Kidman (58) und Elle Fanning (27) machen einmal mehr gemeinsame Sache. Das Branchenblatt «Deadline» berichtet, dass die beiden Darstellerinnen die Hauptrollen in der Anwaltsserie «Discretion» übernehmen werden. A24 produziert die Show, nachdem sie sich die Rechte der gleichnamigen, bislang unveröffentlichten Kurzgeschichte von Autorin Chandler Baker (39) gesichert haben. Laut «Deadline» gab das Unternehmen bekannt, dass es sich in einem Wettbewerb mit mehreren Bietern durchgesetzt habe.