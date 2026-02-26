«Diskretion» ist gefragt: William und Kate suchen Mitarbeiter

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) suchen neues Personal für ihr Team im Kensington–Palast. Das Thronfolgerpaar möchte einen Digital Content Creator für Social–Media–Kanäle und die Website einstellen. Mitbringen muss die Person aber auch «Fingerspitzengefühl und Diskretion».
In der Anzeige auf der Website für Stellenangebote im Königshaus heisst es über die unbefristete Vollzeitstelle, sie beinhalte die Konzeption und Umsetzung kreativer Geschichten, die die Arbeit des Prinzen und der Prinzessin von Wales einem digitalen Publikum präsentieren. Vor allem ein jüngeres Publikum soll angesprochen werden. Für Reichweite ist bereits gesorgt: Der Instagram–Account des royalen Paares hat über 17 Millionen Follower.
Die Stelle, die mit einer Wochenarbeitszeit von 37,5 Stunden von Montag bis Freitag ausgeschrieben ist, sieht unter anderem vor, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin Videomaterial von royalen Terminen und anderen Veranstaltungen erstellt. Laut der Ausschreibung kann es gelegentlich auch zu Überstunden kommen.
Taktgefühl und Diskretion sind gefragt
Zu den wesentlichen Fähigkeiten, die ein Bewerber mitbringen sollte, gehören Erfahrung in der Erstellung von Inhalten und der Verwaltung von Social–Media–Kanälen sowie die Fähigkeit, hochwertige Video– und Fotoaufnahmen zu machen. In der Stellenanzeige werden ausserdem Eigenschaften wie «Ruhe und Diplomatie» sowie die «Fähigkeit, jederzeit Taktgefühl und Diskretion zu wahren und Vertraulichkeit zu gewährleisten» als besonders wichtig genannt.
Vor kurzem haben Prinz William und Prinzessin Kate bereits eine neue Mitarbeiterin in ihrer Kommunikationsabteilung eingestellt. Rosie Trainor tritt als Senior Communications Officer in den Dienst der Royals ein und wird vermutlich für den nun gesuchten Mitarbeiter eine wichtige Ansprechpartnerin.