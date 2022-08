Diskussion um Spin-off: «Outlander»-Schöpferin bestreitet Mitarbeit

Wird das Prequel auf ihrem Buch basieren?

In dem Prequel soll die Liebesgeschichte von Jamie Frasers (Sam Heughan, 42) Eltern Ellen MacKenzie and Brian Fraser erzählt werden. Dass Gabaldon genau diese Geschichte derzeit in einem Roman verpackt, bestätigte die Schriftstellerin in ihrem Beitrag. Sie wisse jedoch nicht, «wie der Zeitplan der Show sein könnte oder inwieweit die Showrunner planen, das Buch zu verwenden (soweit es zu diesem Zeitpunkt existiert)», stellt Gabaldon klar. «‹In der Entwicklung› ist nicht dasselbe wie grünes Licht; es bedeutet nur, dass sie anfangen, die Teile zusammenzusetzen», erklärt sie zudem über das Stadium, in dem sich das Spin-off «Blood of My Blood» offenbar befindet.