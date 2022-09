Ausserdem erscheint am 8. September im Erwachsenenbereich Disney+ Star das britische Serien-Original «Wedding Season». Zwei Frischverliebte werden darin eines Verbrechens beschuldigt und müssen vor der Polizei fliehen. Um verschiedene Facetten des Erwachsenwerdens geht es in der Hybrid-Doku-Serie «Growing Up» von Oscarpreisträgerin Brie Larson (32). Und last but not least entführt Naturfilmer Bertie Gregory (29) in der National Geographic-Dokuserie «Auf ins Abenteuer mit Bertie Gregory» Zuschauer in einige der entlegensten Winkel des Planeten. Unter anderem beobachtet Gregory in der Antarktis Wale und in Afrika Löwen.