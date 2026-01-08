Disney-Realverfilmung hat ihr «Rapunzel» gefunden

Disney verfilmt seinen Zeichentrickhit «Rapunzel – Neu verföhnt» von 2010 neu – und nun stehen die beiden Hauptdarsteller des Realfilmremakes fest. Die Walt Disney Studios haben die Personalien via Instagram verraten. Teagan Croft (21) wird die titelgebende Märchenheldin verkörpern. Die Australierin machte sich vor allem mit der DC–Serie «Titans» einen Namen. Als junge Superheldin Rachel spielte sie darin von 2018 bis 2023 eine der Hauptrollen.