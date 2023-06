Kehrt Johnny Depp (59) noch einmal als Jack Sparrow zur «Fluch der Karibik»-Reihe zurück? Diese Frage schwelt seit Jahren. In einem neuen Interview mit der "New York Times« hat sich nun Sean Bailey (53) dazu geäussert - beziehungsweise beredt geschwiegen. In der Causa Depp wolle er sich »zu diesem Zeitpunkt nicht festlegen", sagte der Chef der Walt Disney Studios Motion Picture Production. Kein klares Dementi also.