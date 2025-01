Disney-Star Skai Jackson ist zum ersten Mal Mutter geworden

Skai Jackson ist vor allem durch ihre Darstellung der Rolle Zuri Ross in der Jugendserie «Jessie» bekannt, die sie von 2011 bis 2015 spielte. Im Spin–off «Camp Kikiwaka» führte sie diese Rolle von 2015 bis 2018 fort. Ihre Karriere startete sie als Kindermodel. 2019 veröffentlichte sie ihr Buch «Reach for the Skai», 2020 trat sie bei «Dancing With the Stars» auf.