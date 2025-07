Disney-Star Skai Jackson: Süsse Fotos von ihrem sechs Monate alten Sohn

Sechs Monate mit ihrem Kasai

Am Freitag, den 18. Juli, ein meldete sich Jackson via Instagram mit überraschenden Einblicken in ihre Mutterschaft. «Kasai 💙 6 Monate», schrieb sie zu Aufnahmen ihres Sohnes. Auf den Fotos trägt der kleine Kasai einen blau–weiss gestreiften Overall, lächelt neben einem flauschigen grau–weissen Hund und spielt mit Spielzeug.