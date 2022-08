Als Zeichentrick hat es der König von Skull Island, Riesenaffe King Kong, schon ins Serienfach geschafft. Nun tüftelt Streamingdienst Disney+ offenbar an dessen ersten Live-Action-Auftritt abseits der grossen Kinoleinwand. Wie die US-amerikanische Branchenseite «Deadline» exklusiv in Erfahrung gebracht haben will, befinde sich eine Serie mit dem Arbeitstitel «King Kong» in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung. Nichtsdestotrotz seien bereits einige Details dazu bekannt.