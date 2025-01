Diss-Track gegen Drake: Rapper verklagt Universal Music Group

Drake (38) hat sein eigenes Plattenlabel erneut verklagt. Wie das US–Promiportal «TMZ» berichtet, soll der Rapper am Mittwoch (15. Januar) vor Gericht in New York eine Verleumdungsklage gegen Universal Music Group eingereicht haben. Darin wirft er dem Label vor, wissentlich das «falsche und bösartige Narrativ» verbreitet zu haben, er sei ein Pädophiler.