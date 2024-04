DJ Felix Jaehn outet sich als nicht-binär und verrät neuen Namen

Felix Jaehn verrät neuen Namen

In der YouTube–Show «Süss und deftig» mit den Dragqueens Jacky–Oh Weinhaus und Jurassica Parka sagte Jaehn: «Ich nutze zur Zeit lieber den Namen Fee, weil ich unter die nicht–binären Menschen gegangen bin und einen geschlechtsneutralen Namen haben möchte.» Als Künstlername bleibe der Name Felix Jaehn aber bestehen. Alles andere wäre viel zu kompliziert, betonte Jaehn. Zudem erklärte Jaehn, das nicht–binäre Pronomen «dey/denen» im Deutschen zu bevorzugen – in Anlehnung an des Englische «they/them».