«Ich glaube, das soll einfach alles so sein. Ich kämpfe seit zehn Jahren dafür, bei diesem Format dabei zu sein. Für mich ist das einfach die Bestätigung, dass wenn man an etwas ganz fest glaubt und immer weiter dafür kämpft, man am Ende sein Ziel erreicht. Mein Vorteil ist natürlich, dass vor zwei Jahren in der Show in Deutschland den zweiten Platz belegt habe. Da habe ich es geschafft, dass viele Skeptiker und viele, die mich vorher überhaupt nicht gemocht haben, von mir ein anderes Bild bekommen haben. Das war eine echte Rehabilitierung im deutschen Fernsehen für mich. Jetzt mache ich den nächsten Schritt. Jetzt wird es grösser, stärker und härter. Diesen Schritt will ich unbedingt gehen - ich will ihn sehr weit gehen. Ich bin voller Energie und Tatendrang», wird Djamila Rowe vor ihrem Einzug vom Sender zitiert.